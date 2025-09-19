Giuliana De Sio a La Confessione di Gomez | Calenda attore-bambino in Cuore di Comencini si innamorò di me Se era bravo? In realtà era un po’ cane
“ Calenda ha dichiarato in un’intervista che si era preso una cotta per me durante le riprese di Cuore, ma come attore era un po’ cane “. Così Giuliana De Sio, ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 20 settembre alle 20.15 su Rai3. “Lei interpretava la maestrina dalla penna rossa. Quel bravo scolaretto, non so se tutti l’hanno riconosciuto, era Carlo Calenda, nipote di Comencini (e regista dello sceneggiato, ndr)”, ha spiegato il conduttore dopo averne fatto vedere uno stralcio. “Lui ha dichiarato in un’intervista che si era preso una cotta per me durante le riprese”, ha risposto l’attrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
