Momenti di tensione poco prima dell’alba di oggi, venerdì 19 settembre, a Lago Patria, frazione di Giugliano in via Lago Patria 152, dove un principio d’incendio ha interessato alcune poltroncine collocate all’esterno di una paninoteca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, in fiamme poltroncine all’esterno di una paninoteca: ipotesi dolosa

