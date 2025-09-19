Giugliano 390 anni de Lo cunto de li cunti | questa sera le celebrazioni a Palazzo Palumbo
L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: giugliano - anni
Enrico Ferrara, il successo dell’hairstylist di Giugliano: tre anni di passione e stile
Giugliano, malore in casa: Lello muore a 45 anni. Oggi i funerali
Giugliano, malore in casa: Lello muore a 55 anni. Oggi i funerali
Antonio Palma, alias "Topolone", 38 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa di #giugliano in un noto albergo di via Ripuaria. L'uomo era evaso il 5 settembre scorso scappando dalla finestra del bagno per sfuggire all'arresto dei militari dell Vai su Facebook
18 luglio 2025. Il Museo di Capodimonte apre le porte a un viaggio itinerante tra le fiabe di Giambattista Basile, con il progetto “Lo Cunto de li Cunti”.; La Gatta Cenerentola di Basile, incontro sabato 29 a Giugliano.; Giugliano, 390 anni de Lo cunto de li cunti: questa sera le celebrazioni a Palazzo Palumbo.
"Lo Cunto de li Cunti - 390 anni di magia" fa tappa a Giugliano, le fiabe del Basile di scena a Palazzo Palumbo - 390 ANNI DI MAGIA: Il viaggio itinerante nelle fiabe di Giambattista Basile", ideato e diretto da Domenico Basile. Da internapoli.it
Festa per i 390 anni de 'Lo Cunto de li Cunti' di Basile - Una serata tra musica e parola per celebrare i 390 anni dalla pubblicazione de 'Lo Cunto de li Cunti', il capolavoro seicentesco di Giambattista Basile considerato il primo grande canzoniere della ... ansa.it scrive