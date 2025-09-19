Giudice respinge causa di Trump al NYT
23.00 Un giudice federale della Florida ha respinto la causa da 15 miliardi di dollari di Donald Trump contro il New York Times perché troppo lunga. L'azione legale ha violato "in modo inequivocabile e imperdonabile" le regole del tribunale presentando accuse e dettagli "ripetitivi, superflui e floridi", ha detto il giudice Steven Merryday, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, stabilendo comunque che i legali del presidente possono ripresentarla nel prossimo mese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Un giudice federale ha respinto la causa civile intentata contro il New York Times da Donald Trump - Giovedì un giudice federale della Florida ha respinto la causa civile da 15 miliardi di dollari intentata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il New York Times, quattro suoi giornalis ... ilpost.it scrive
