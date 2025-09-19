Giudice conferma la chiusura del negozio di sigarette elettroniche

La Prima Sezione del Tar Campania ha respinto il ricorso presentato da una società operante nel commercio di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione, confermando la chiusura dell’esercizio commerciale di Aversa disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a seguito di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: giudice - conferma

Divorzio Totti-Blasi, il giudice conferma l'"affido condiviso" per i Rolex

Il giudice conferma: “Affido condiviso” per i Rolex di Blasi e Totti

Residenze Lac: la cassazione conferma il sequestro e dice agli inquilini "di fare ricorso al giudice civile"

LA DIVISA NON SI TOCCA. IL CASO RAMY. Caso Ramy: il giudice conferma la legittimità dell’inseguimento dei Carabinieri Nelle motivazioni depositate, il GUP Fabrizio Filice ha chiarito i punti centrali del drammatico inseguimento in cui perse la vita il giovan - facebook.com Vai su Facebook

Giudice conferma la chiusura del negozio di sigarette elettroniche; Megastore in via del Lido, scatta il sequestro finalizzato alla confisca; Mattia Scutti non risponde al giudice per le indagini preliminari: che conferma la misura del carcere.

Riciclaggio in tabaccheria, i due gestori restano ai domiciliari. La voce che girava tra i borseggiatori: «Rivolgetevi a quel negozio dopo i furti» - Arresto convalidato per Diego Vianello e Paolo Vianello, figlio e padre di 51 e 82 anni. Segnala ilgazzettino.it