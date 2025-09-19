Giubileo 2025 papa Leone istituirà nuovi catechisti durante la Messa a San Pietro
Saranno in migliaia in arrivo da ogni parte del mondo. C’è già fermento nelle diocesi per l’appuntamento con il Giubileo dei Catechisti, in programma a Roma dal 26 al 28 settembre. Sarà un momento speciale per questi “formatori spirituali” visto che, domenica 28 settembre, papa Leone istituirà. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata
Dal Jova beach party alla sicurezza per il Giubileo di Papa Leone. "Orgogliosi di aver ricevuto un tale incarico"
Dal Jova beach party alla sicurezza per il Giubileo di Papa Leone: "Esperienza altamente formativa"
Leone XIV: consolazione significa mai soli. Ascoltare il grido di tanti innocenti; Giubileo della Consolazione, lunedì i pellegrinaggi e la Veglia con Papa Leone XIV; Giubileo della Consolazione, Papa Leone alle vittime di abusi nel clero: La Chiesa si inginocchia.
Giubileo, oltre 15 mila operatori della giustizia attesi in Vaticano - L’iniziativa, che segna una novità assoluta nel programma giubilare, vedrà la partecipazione di oltre 15 mila persone provenienti da circa 100 Paesi. Secondo rainews.it
“Mai da soli”: il Papa al Giubileo della consolazione - “Condividere la consolazione di Dio con tanti fratelli e sorelle che vivono situazioni di debolezza, di tristezza, di dolore”. Segnala toscanaoggi.it