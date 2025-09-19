Giù l' Irpef al ceto medio il governo accelera

I conti bisogna ancora farli, la buona volontà però non manca. E forse sì, alla fine il governo Meloni riuscirà ad alleggerire ancora un po' il peso del fisco sulle spalle di quel ceto medio che è diventato la nuova mission dell'esecutivo, per il semplice fatto di rappresentare la spina dorsale dell'economia reale italiana. Come al solito è Maurizio Leo, unitamente a Giancarlo Giorgetti, il gran tessitore della manovra invia di gestazione. Intervenendo a Telefisco il viceministro dell'Economia ha cominciato a plasmare iprimi interventi che vanno nella direzione di un allentamento per i redditi tra i 30 e i 60 mila euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giù l'Irpef al ceto medio, il governo accelera

