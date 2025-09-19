Giù il diaframma del tunnel dei rercord
Quello che sta nascendo al Brennero sarà il tunnel dei record: con i suoi 64 chilometri sarà la galleria ferroviaria più lunga del mondo e abbatterà i tempi di percorrenza tra Italia e Austria. Ieri, 1.400 metri sotto la roccia, è stato abbattuto l’ultimo diaframma del cunicolo esplorativo, con appena 6 centimetri di scarto tra la canna sud e quella nord. Un’opera realizzata con il contributo di We build. "Questo è un progetto monumentale. Compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il continente, è una giornata storica, per Italia, Austria e l’intera Europa ", ha detto la premier Giorgia Meloni, durante la cerimonia al confine italo-austriaco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
