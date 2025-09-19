Girona-Levante sabato 20 settembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Prima vittoria per i catalani?

La prima partita del sabato liguero sarà quella tra Girona e Levante, due squadre in condizioni di classifica tutt’altro che invidiabili: entrambe hanno ottenuto il primo punto stagionale nell’ultima giornata disputata, cogliendo un pareggio colmo di rimpianti. Entrambe le compagini, infatti, sono state rimontate: i catalani erano avanti a Vigo e si erano illusi di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

