Giro di Romagna | sport viabilità e salute

Per il secondo anno consecutivo il Giro di Romagna, gara del circuito ciclistico professionistico internazionale, approda a Castrocaro. La competizione, giunta all'88ª edizione, partirà domani da Lugo alle 10 e si svilupperà lungo 197,4 km (2300 metri di dislivello) attraversando 12 Comuni. Giunti all'ombra del Campanone i ciclisti dovranno percorrere per sette volte un circuito di 17,5 km affrontando la salita delle volture. L'allestimento del circuito e lo svolgimento della gara comporteranno alcune modifiche alla viabilità nel fine settimana. Domani dalle 14 alle 18 è previsto il divieto di sosta in viale Marconi nel tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Cantarelli e dalle 14 fino a fine evento nel parcheggio Poggiolini, che domenica non ospiterà il mercato contadino per consentire il posizionamento dell'area tecnica e televisiva di Rai Sport, che trasmetterà in diretta l'ultima ora di gara.

