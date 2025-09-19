Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) conquista la terza tappa del Giro del Lussemburgo, Mertert-Vianden di 170,5 chilometri e firma il colpo doppio. Il corridore danese, vincitore in volata, precede Jordan Jeg at (Team TotalEnergies) e l’americano Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) di due secondi. Il gruppo dei big rimonta di prepotenza nel finale l’elvetico Marc Hirschi, scattato a sette chilometri dalla conclusione. L’alfiere della Lidl-Trek completa la sua giornata trionfale con la conquista della maglia gialla di leader della classifica generale. Skjelmose guida la graduatoria con quattro secondi di vantaggio su Jordan Jegat e otto su Brandon McNulty. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro del Lussemburgo, doppietta di Skjelmose a Vianden. Tappa e maglia per il danese