Bagno a Ripoli (Fi), 19 settembre 2025 - Un trentenne di origine nordafricana in forte stato confusionale è stato fermato e soccorso da una pattuglia della polizia municipale di Bagno a Ripoli. L’uomo, un senza tetto, era completamente nudo e camminava in mezzo alla trafficata via Chiantigiana in evidente alterazione, con il rischio di essere investito. Pare sia noto nella zona tra Firenze sud, Gavinana e Bagno a Ripoli, dove si aggira da qualche tempo, più volte oggetto di segnalazione a causa del suo comportamento instabile e spesso pericoloso per sé e per gli altri. Questa mattina intorno alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Girava nudo lungo la Chiantigiana: fermato e soccorso dalla polizia municipale