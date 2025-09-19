Giovinazzi | Porto Sinner e Ciccone a girare in pista con me

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Giovinazzi, tre anni Formula 1, gareggia nell'endurance con la Ferrari. "Che orgoglio Le Mans. A tre anni scappai da un kart, poi non ci sono più sceso. Io, Giulio e Jannik ci sfidiamo e ci sentiamo tutti i giorni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

giovinazzi porto sinner e ciccone a girare in pista con me

© Gazzetta.it - Giovinazzi: "Porto Sinner e Ciccone a girare in pista con me"

In questa notizia si parla di: giovinazzi - porto

Giovinazzi: Porto Sinner e Ciccone a girare in pista con me; Ciccone e il gesto misterioso con le due dita condiviso con Sinner: “È un portafortuna”; Sinner, Capodanno a Montecarlo: cena con il ciclista Giulio Ciccone e il pilota Antonio Giovinazzi.

Cerca Video su questo argomento: Giovinazzi Porto Sinner Ciccone