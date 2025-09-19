Giovinazzi | Porto Sinner e Ciccone a girare in pista con me

Antonio Giovinazzi, tre anni Formula 1, gareggia nell'endurance con la Ferrari. "Che orgoglio Le Mans. A tre anni scappai da un kart, poi non ci sono più sceso. Io, Giulio e Jannik ci sfidiamo e ci sentiamo tutti i giorni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giovinazzi: "Porto Sinner e Ciccone a girare in pista con me"

