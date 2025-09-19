Giovannini e Loveth Omoruyi sorrisi mondiali per la Megabox

Un sorriso mondiale quello che è visto ieri al ristorante Pepesale quando le due campionesse iridate Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi sono state festeggiate da società e tifosi. Per le due atlete della Megabox un oro che luccica ancora di più perché arriva all’Italia dopo 22 anni. "E’ doveroso ringraziare queste due atlete – esordisce il presidente Ivano Angeli -, hanno tenuto alto i colori dell’Italia vincendo il titolo mondiale del volley femminile e noi come società siamo entusiasti e orgogliosi dello straordinario traguardo raggiunto da due nostre giocatrici. E’ motivo di soddisfazione il lavoro che si fa sia in azzurro ma anche nei club stessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

