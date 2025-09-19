Giovannini e Loveth Omoruyi sorrisi mondiali per la Megabox

Un sorriso mondiale quello che è visto ieri al ristorante Pepesale quando le due campionesse iridate Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi sono state festeggiate da società e tifosi. Per le due atlete della Megabox un oro che luccica ancora di più perché arriva all’Italia dopo 22 anni. "E’ doveroso ringraziare queste due atlete – esordisce il presidente Ivano Angeli -, hanno tenuto alto i colori dell’Italia vincendo il titolo mondiale del volley femminile e noi come società siamo entusiasti e orgogliosi dello straordinario traguardo raggiunto da due nostre giocatrici. E’ motivo di soddisfazione il lavoro che si fa sia in azzurro ma anche nei club stessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovannini e Loveth Omoruyi, sorrisi mondiali per la Megabox

#serieA1 @megabox_volley Megabox Volley #test SERIE A1. Megabox, oggi a Zola Pedrosa con Cuneo VALLEFOGLIA (PU). Le due azzurre campionesse del mondo Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi si uniranno alla squadra la prossima settimana https://w - facebook.com Vai su Facebook

Vôlei - Feminino Itália Equipe campeã: Alessia Orro Anna Danesi Benedetta Sartori Carlotta Cambi Ekaterina Antropova Eleonora Fersino Gaia Giovannini Loveth Omoruyi Monica De Gennaro Myriam Sylla Paola Egonu Sarah Fahr Stella Nervini Yasmi - X Vai su X

Le Marche (con Giovannini e Omoruyi) sulla vetta del mondo con l'Italia del Ct Velasco; Velasco ha scelto Omoruyi, sarà lei a sostituire Degradi a Parigi; Paola Egonu e il segreto dell’Italia: “Siamo una vera squadra, mancava da un po’. Velasco ci ha compattate”.

Le Marche (con Giovannini e Omoruyi) sulla vetta del mondo con l'Italia del Ct Velasco - Sono quelle che si sono messe al collo al Mondiale in Thailandia Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi con la Nazionale italiana di ... msn.com scrive

La Megabox si tinge sempre più di azzurro - Le due atlete della Megabox Giovannini e Omoruyi sono a Cavalese a un collegiale della Nazionale in vista dei Mondiali. Da ilrestodelcarlino.it