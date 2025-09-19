Giovanni Giamminola | L' AI non è un software È un' estensione di cervello

Le rivoluzioni vere non iniziano con una conferenza stampa. Cominciano in silenzio, nella mente di chi ha il coraggio di mettere in discussione ciò che tutti danno per scontato. Giovanni Giamminola, manager, docente universitario, autore e pioniere del pensiero sistemico applicato all'intelligenza artificiale, ha scritto Il Manager Potenziato partendo da una domanda che pochi hanno il coraggio di porsi: e se non fosse la tecnologia a dover cambiare, ma il nostro cervello? “Non è un libro sull'AI. È un libro sul modo in cui pensiamo.” Lui stesso lo definisce così. E non per posa. Giamminola, con vent'anni di esperienza come CEO in Europa e Nord America, ha attraversato le trasformazioni digitali prima che fossero di moda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

