Giovanna Modogno chi è la vittima dell' incendio a Milano
- Articolo in aggiornamento - Si chiamava Giovanna Modugno la donna di 59 anni morta per le conseguenze di un incendio che si è sviluppato all'interno della sua abitazione, in via Forze Armate a Milano, nella mattinata di venerdì 19 settembre. La vittima, originaria di Bari, è stata soccorsa con un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale San Carlo, dove poi è deceduta per intossicazione da fumo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Giovanna Modugno, 59enne di Bari, morta in un incendio in casa: «È rimasta intrappolata nella camera da letto». Gravissimo il cagnolino - Si chiamava Giovanna Modugno, la donna di 59 anni, originaria di Bari, morta a seguito di un incendio divampato nel suo appartamento nella mattinata di venerdì 19 settembre a ... msn.com scrive
Donna di 59 anni muore nell’incendio del suo appartamento: forse le fiamme partite da una sigaretta - 30 del mattino I soccorritori l’hanno trovata sul pavimento di casa sua, in fiamme. Come scrive msn.com