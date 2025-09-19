- Articolo in aggiornamento - Si chiamava Giovanna Modugno la donna di 59 anni morta per le conseguenze di un incendio che si è sviluppato all'interno della sua abitazione, in via Forze Armate a Milano, nella mattinata di venerdì 19 settembre. La vittima, originaria di Bari, è stata soccorsa con un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale San Carlo, dove poi è deceduta per intossicazione da fumo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giovanna Modogno, chi è la vittima dell'incendio a Milano