Giovani talenti del piano concerto per la Cardiologia pediatrica dell’ospedale di Bergamo
L’EVENTO SOLIDALE. «Note di vita»: sabato 25 ottobre all’auditorium «Lucio Parenzan» concerto a sostegno della Cardiologia Pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: giovani - talenti
Borgo Jazz 2025: Giovani talenti, musica e impegno sociale
Musica, giovani dj crescono: torna l'appuntamento per far emergere i talenti
Classica, stelle e giovani talenti ’Nume Academy & Festival’ si avvia verso il gran finale
#WorldSkills South Tyrol, Italy: giovani talenti in azione https://camcom.bz.it/it/novit%C3%A0/comunicati-stampa/worldskills-south-tyrol-italy… - X Vai su X
Tele Dehon. . Un incontro sul futuro della Puglia che ha come leva i giovani talenti e l’innovazione. Di questo si è discusso in un incontro organizzato nell’ambito della 88esima edizione della Fiera del Levante a Bari Vai su Facebook
Giovani talenti del piano, concerto per la Cardiologia pediatrica dell’ospedale di Bergamo; International Piano Campus, a Lovere due settimane di concerti con giovani talenti; Giovani talenti in concerto: il terzo recital per Piano Young al Teatro Massimo.
Giovani talenti del piano, concerto per la Cardiologia pediatrica dell’ospedale di Bergamo - «Note di vita»: sabato 25 ottobre all’auditorium «Lucio Parenzan» concerto a sostegno della Cardiologia Pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Come scrive ecodibergamo.it
Borse di studio ‘Carol Mac Andrew’: tre giovani talenti del Boccherini in concerto a Villa Bertelli - L’Associazione Musicale Lucchese premia Samuel Vaccaro, Pavel Casamenti e Lucrezia Monaco: per loro tre serate dedicate al talento emergente ... Riporta luccaindiretta.it