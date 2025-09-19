Giovani talenti del piano concerto per la Cardiologia pediatrica dell’ospedale di Bergamo

L’EVENTO SOLIDALE. «Note di vita»: sabato 25 ottobre all’auditorium «Lucio Parenzan» concerto a sostegno della Cardiologia Pediatrica dellospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

«Note di vita»: sabato 25 ottobre all'auditorium «Lucio Parenzan» concerto a sostegno della Cardiologia Pediatrica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

