Giovani e vino | AIS Veneto entra nelle scuole per educare al consumo consapevole

Riceviamo e pubblichiamo: "Educazione al bere responsabile, consapevolezza degli effetti dell’alcol, valore culturale, storico e territoriale del vino e ruolo del professionista nella narrazione enogastronomica: sono i temi al centro del ciclo di incontri proposti dall’Associazione Italiana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it