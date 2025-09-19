Giovane accoltellato a Napoli ipotesi aggressione per vendetta

Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe esserci una ‘vendetta’ dietro l’accoltellamento del ragazzo 19enne ferito, ieri a Napoli, da un ragazzino di 16 anni.   Ad aprile scorso, il 19enne fu accoltellato da un ragazzino di 15 anni che, dopo quel fatto, finì nell’istituto penale minorile. Il 16enne oggi sottoposto a fermo dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio è un amico del 15enne che fu arrestato. Non si esclude, quindi, che dietro l’accoltellamento ci possa essere una vendetta per quanto ‘causato’ all’amico.  L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

