Giovane accoltellato a Napoli ipotesi aggressione per vendetta

Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe esserci una ‘vendetta’ dietro l’accoltellamento del ragazzo 19enne ferito, ieri a Napoli, da un ragazzino di 16 anni. Ad aprile scorso, il 19enne fu accoltellato da un ragazzino di 15 anni che, dopo quel fatto, finì nell’istituto penale minorile. Il 16enne oggi sottoposto a fermo dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio è un amico del 15enne che fu arrestato. Non si esclude, quindi, che dietro l’accoltellamento ci possa essere una vendetta per quanto ‘causato’ all’amico. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giovane accoltellato a Napoli, ipotesi aggressione per vendetta

In questa notizia si parla di: giovane - accoltellato

Giovane accoltellato in strada, è grave in ospedale

Giovane accoltellato a Napoli muore in ospedale: indagini in corso

Rissa nel Casertano, accoltellato e ucciso un 25enne. Grave un altro giovane. Il killer ricercato dai carabinieri

Il giovane, per cause ancora da chiarire, è stato avvicinato dal gruppo di coetanei per poi finire accoltellato da uno di essi Vai su Facebook

Giovane accoltellato ad Ancona, condizioni molto gravi. Nella notte forse più aggressori, indaga la polizia #ANSA - X Vai su X

16enne accoltellato allo stomaco a Frattamaggiore a nord di Napoli, ipotesi lite per una ragazza contesa; Ragazzo ucciso a Napoli a coltellate sul torace: la polizia indaga su cause dell’omicidio; Giovane ucciso in una rissa nel Casertano: era un regolamento di conti, fermati padre e figlio.

Napoli, a Chiaia accoltellato 19enne: fu già ferito cinque mesi fa - , è stato accerchiato da un gruppo di coetanei e ferito a coltellate: ricoverato in codice rosso ... Segnala ilmattino.it

Napoli, giovane accoltellato a Chiaia: il sangue in strada, la fuga in scooter e i soccorsi dei passanti. “Ambulanza dopo mezz’ora” - Sangue a Napoli dove un ragazzino è stato accoltellato in strada da due giovani poi fuggiti in scooter. msn.com scrive