Il destino politico e personale di Ilaria Salis si gioca in queste ore. L’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra è al centro di una vicenda che va ben oltre il suo caso personale. La sua immunità parlamentare è in bilico, e con essa il processo che la attende in Ungheria per le presunte aggressioni a neonazisti avvenute a Budapest nel febbraio 2023. Da Budapest intanto non arrivano segnali rassicuranti: il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs ha twittato le coordinate di un carcere di massima sicurezza, indirizzandole direttamente a Salis. “Sono giorni di terrore”. «Sono giorni difficili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Giorni di terrore". Ilaria Salis ora rischia davvero grosso: cosa la fa tremare più di tutto