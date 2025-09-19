Giornate Europee del Patrimonio 2025 | le iniziative al Parco Archeologico di Ercolano
Il 27 e 28 settembre 2025 il Parco Archeologico di Ercolano aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, la più grande manifestazione culturale d’Europa promossa dal Ministero della Cultura, con un’iniziativa che porta i visitatori dentro le mura domestiche dell’antica città vesuviana.Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 settembre vi aspettiamo per un open day speciale: alla scoperta delle stele dell'Età del Rame, rinvenute nel 2024 durante gli scavi per la nuova palestra in via Roma. Un viaggio di 5000 anni tra
Giornate Europee del Patrimonio - GEP 2025 (European Heritage Days), 27-28 september Two days dedicated to meetings, events, guided tours, extraordinary openings, workshops in museums and cultural sites.
Giornate Europee del Patrimonio 2025; GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2025: RACCONTI DI LUCE SARÀ GRATUITO!; Avella presenta le Giornate Europee del Patrimonio.
Giornate Europee del patrimonio, da Avella a Bisaccia porte aperte ai tesori d’Irpinia - L’Irpinia si racconta a partire dai propri tesori, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Segnala corriereirpinia.it
Giornate europee del patrimonio, all’Archivio di Stato visite guidata alla mostra ‘Lucca non è Parigi’ - Attraverso documenti si parla della nascita del Principato Lucchese di Elisa Bonaparte e dei suoi interventi urbanistici nella città ... Si legge su luccaindiretta.it