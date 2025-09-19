Giornate Europee del Patrimonio 2025 alla Reggia tra visite inedite concerti e aperture straordinarie
La Reggia di Caserta si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della cultura e della scoperta in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 (GEP), in programma sabato 27 e domenica 28 settembre.Il tema scelto quest’anno, “Architetture: l’arte di costruire” – declinazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: giornate - europee
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
! Sabato 27 e domenica 28 settembre la nostra regione celebra la quinta edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, con il tema: “Architetture: l’arte di costruire” ? Un’occasio Vai su Facebook
Giornate Europee del Patrimonio - GEP 2025 (European Heritage Days), 27-28 september Two days dedicated to meetings, events, guided tours, extraordinary openings, workshops in museums and cultural sites. https://turismoroma.it/en/events/giornate- - X Vai su X
Giornate Europee del Patrimonio 2025; Giornate Europee del patrimonio 2025; Alghero aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
Giornate Europee del Patrimonio 2025, all’Archivio di Stato di Matera due giornate di studi su “Architetture: l’arte di costruire” - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, l’Archivio di Stato di Matera organizza, il 27 e 28 settembre, due giornate di studi dedicate al tema dell’architettura, declinazione italiana ... Riporta trmtv.it
Avella celebra le Giornate Europee del Patrimonio: aperture straordinarie e visite gratuite il 27 e 28 settembre - AVELLA — Anche quest’anno Avella partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare la Giornate Europee del Patrimonio: aperture straordi ... Segnala marigliano.net