Giornata Sla una magia che ha unito un' Italia illuminata di verde

Roma, 19 set. - (Adnkronos Salute) - È stata una notte di magia pura, quella che l'Italia ha vissuto per la XVIII Giornata nazionale Sla, sclerosi alterale amiotrofica. Non solo palazzi illuminati di verde, ma piazze abitate da persone che hanno scelto di esserci: famiglie, medici, istituzioni, autorità, giornalisti, sportivi, artisti, cittadini comuni. Tutti insieme, per una foto, un abbraccio, una testimonianza. Le facciate che fino a qualche anno fa erano soltanto scenografie splendide: ieri sera si sono popolate di volti, di comunità: alcuni palazzi hanno infatti aperto le loro porte, mettendo in evidenza lo striscione con la scritta 'Sclerosi laterale amiotrofica', sottolinea in una nota l'Associazione italiana sclerosi alterale amiotrofica (Aisla), che ha promosso l'iniziativa.

