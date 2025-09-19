Giornata Sla una magia che ha unito un’Italia illuminata di verde

Aisla, ‘la forza dell’associazione è creare ponti e stringersi intorno ai più fragili’ Roma, 19 set. - (Adnkronos Salute) - È stata una notte di magia pura, quella che l’Italia ha vissuto per la XVIII Giornata nazionale Sla, sclerosi alterale amiotrofica. Non solo palazzi illuminati di verde,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giornata Sla, una magia che ha unito un’Italia illuminata di verde

In questa notizia si parla di: giornata - magia

Cinema e laboratori sotto le stelle al Parco della Pace. una giornata "in famiglia" tra creatività e magìa

Cinema e laboratori sotto le stelle al Parco della Pace, una giornata in famiglia tra creatività e magia

Giornata Sla, una magia che ha unito un'Italia illuminata di verde

Hai mai partecipato ad un Festival della Magia? Domenica 28 settembre Salassa si trasformerà in un regno dell’illusione con prestigiatori, giocolieri, artisti di strada e performer. Sarà una giornata intera sotto il segno della magia solidale, parte del ricavato sar Vai su Facebook

Giornata Sla, una magia che ha unito un’Italia illuminata di verde; Giornata Nazionale SLA: una notte di magia che ha unito l’Italia; Giornata Sla, una magia che ha unito un'Italia illuminata di verde.

Giornata Sla, una magia che ha unito un’Italia illuminata di verde - È stata una notte di magia pura, quella che l’Italia ha vissuto per la XVIII Giornata nazionale Sla, sclerosi alterale amiotrofica. Secondo msn.com

XVIII Giornata Nazionale SLA - XVIII Giornata Nazionale SLA: una notte di magia che ha unito l’Italia Roma/Milano, 19 settembre 2025 - rete5.tv scrive