Giornata per gli IMI il ricordo e l’oblio tra memoria e giustizia
Domani, 20 settembre 2025, l’Italia celebrerà per la prima volta la Giornata degli Internati Militari Italiani (IMI), istituita dal Parlamento all’unanimità lo scorso gennaio. Una data scelta non a caso: il 20 settembre 1943 Hitler decise di cancellare per i soldati italiani catturati dopo l’armistizio lo status di prigionieri di guerra, inventando per loro la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: giornata - ricordo
Passeggiata ecologica ed esperienza rafting: “Manteniamo vivo il ricordo di Isabella in una giornata speciale”
Terni, la corsa e camminata di beneficenza nel ricordo di Paolo Sellani: “Una giornata speciale”
Esercitazioni di salvataggio per sensibilizzare alla prevenzione dell'annegamento: una giornata in ricordo di Fatime [FOTO]
Una giornata al Centauro - Minerbio, in ricordo di Angela Ravaioli, il modo migliore per ricordare la sua grande passione è proprio una Festa dello sport con gara sociale e caroselli. Tutti invitati domenica 28 settembre dalle ore 9 presso Il Centauro di Mi - facebook.com Vai su Facebook
Bravi @LucaBizzarri & Paolo! Bel ricordo di Charlie Kirk - X Vai su X