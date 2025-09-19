Giornata per gli IMI il ricordo e l’oblio tra memoria e giustizia

Lidentita.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 20 settembre 2025, l’Italia celebrerà per la prima volta la Giornata degli Internati Militari Italiani (IMI), istituita dal Parlamento all’unanimità lo scorso gennaio. Una data scelta non a caso: il 20 settembre 1943 Hitler decise di cancellare per i soldati italiani catturati dopo l’armistizio lo status di prigionieri di guerra, inventando per loro la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

