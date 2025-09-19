Giornata mondiale dell' Alzheimer Casi in aumento sensibilizzare e informare sulla malattia

Sensibilizzare e diffondere informazioni sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza. È questo l’obiettivo della Giornata Mondiale dell’Alzheimer che si celebra in tutto il mondo il 21 settembre. Nella Asl Toscana sud est sono 12.759 persone con l’Alzheimer, una forma di demenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it