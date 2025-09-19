Giornata mondiale dell' Alzheimer Casi in aumento sensibilizzare e informare sulla malattia

Arezzonotizie.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sensibilizzare e diffondere informazioni sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza. È questo l’obiettivo della Giornata Mondiale dell’Alzheimer che si celebra in tutto il mondo il 21 settembre. Nella Asl Toscana sud est sono 12.759 persone con l’Alzheimer, una forma di demenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale contro la droga, delegazione veneta in udienza da Papa Leone XIV: a Verona seguite 4 mila persone dall'Ulss 9

Giornata mondiale dell'Alzheimer. Casi in aumento, sensibilizzare e informare sulla malattia; Il 21 settembre ricorre la Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer; Alzheimer, più casi. Tante le iniziative per fare informazione.

Giornata mondiale dell’Alzheimer, punti informativi a Piacenza e Fiorenzuola - Il 20 settembre si celebra la Giornata mondiale dell'Alzheimer, una malattia altamente invalidante che in Italia colpisce oltre 600mila persone, pari al ... Si legge su piacenzasera.it

giornata mondiale alzheimer casiGiornata Mondiale dell’Alzheimer: presentazione del libro “Qualcosa rimane” - Il 21 settembre ricorrenla Giornata Mondiale dell’Alzheimer, la più comune forma di demenza, patologia grave che colpisce un numero sempre più elevato di ultra 65enni. Lo riporta rietinvetrina.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Alzheimer Casi