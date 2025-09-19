Giornata Mondiale contro l' Alzheimer nel weekend l' appuntamento a Piazza Cairoli

Si terrà domenica 21 settembre a Piazza Cairoli la XXXII Giornata Mondiale contro il morbo di Alzheimer. Un appuntamento che inizierà alle 9 e si concluderà alle 12, promosso e organizzato dal Centro territoriale di Psicogeriatria e dall’Ariad di Messina. Il progetto è portato avanti in sinergia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it