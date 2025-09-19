Giornata mondiale Alzheimer per sensibilizzare e informare su una malattia destinata a crescere

Lanazione.it | 19 set 2025

Arezzo, 19 settembre 2025 – Sensibilizzare e diffondere informazioni sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza. È questo l’obiettivo della Giornata Mondiale dell’Alzheimer che si celebra in tutto il Mondo il 21 settembre e che nella Asl Toscana sud est conta 12.759 persone con demenza. L’Alzheimer è una forma di demenza caratterizzata da un progressivo declino della memoria e delle altre funzioni cognitive. Accanto ai sintomi cognitivi possono presentarsi disturbi comportamentali come agitazione, aggressività, deliri e allucinazioni. Una malattia caratterizzata da una progressiva perdita di autonomia a causa della perdita di mobilità, di incontinenza, difficoltà di deglutizione e iponutrizione, tale da richiedere un’assistenza continuativa, già pochi anni dopo la diagnosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

