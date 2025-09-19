Giornata mondiale Alzheimer | a Casal Bernocchi un evento con professionisti e associazioni
Ostia, 19 settembre 2025 – In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, sabato 27 settembre è in programma nell’Aula Raffaello della sede della A SL Roma 3 a Casal Bernocchi, l’incontro dal titolo “Giornata mondiale su malattia di Alzheimer e altre demenze nella ASL Roma 3: prevenzione, diagnosi precoce e trattamenti”. L’evento si svolgerà dalle 8.30 fino alle 13.30 e vedrà la partecipazione di professionisti del settore e associazioni di volontariato impegnate quotidianamente nell’assistenza dei pazienti. L’incontro è aperto ai cittadini che intendono chiedere indicazioni, spiegazioni e chiarimenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
