Giorgio Mulè ROMA – Oggi alle ore 12, presso il Palazzo del Quirinale, il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, parteciperà alla celebrazione della Giornata degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. La ricorrenza, istituita per il 20 settembre di ogni anno dalla Legge n. 6 del 13 gennaio 2025, commemora il giorno nel quale, nel 1943, Adolf Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre da “prigionieri” in quella di “internati militari”. Molti cittadini italiani, militari e civili, furono imprigionati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giornata internati militari italiani, Mulè al Quirinale