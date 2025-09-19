Giornata internati militari italiani Mulè al Quirinale
Giorgio Mulè ROMA – Oggi alle ore 12, presso il Palazzo del Quirinale, il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, parteciperà alla celebrazione della Giornata degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. La ricorrenza, istituita per il 20 settembre di ogni anno dalla Legge n. 6 del 13 gennaio 2025, commemora il giorno nel quale, nel 1943, Adolf Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre da “prigionieri” in quella di “internati militari”. Molti cittadini italiani, militari e civili, furono imprigionati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: giornata - internati
Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti: le iniziative a Cittanova
Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale
“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”
Il Presidente Mattarella è intervenuto in occasione della prima Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale Il video: https://youtu.be/8PaDxwOrYg0?si=WVMRMYXtsnyRvrYw… - X Vai su X
Il 20 settembre si celebra la prima Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento. Le tre associazioni che ne curano la memoria saranno ricevute oggi al Quirinale da Mattarella. #ANSA Vai su Facebook
Giornata Internati italiani nei campi di concentramento. Mattarella: Difesero l'amor di Patria; Giornata nazionale del ricordo degli internati militari italiani; Rai Cultura per la Giornata degli Internati Italiani.
Giornata internati militari italiani, Mulè al Quirinale - ROMA – Oggi alle ore 12, presso il Palazzo del Quirinale, il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, parteciperà alla celebrazione della Giornata degli internati militari italiani nei ... Da lopinionista.it
Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento. Incontro al Quirinale con Mattarella - È il 20 il giorno in cui si celebra la prima giornata dedicata, ma già oggi le associazioni sono ricevuto dal Capo dello Stato ... Scrive msn.com