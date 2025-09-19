Giornata di sciopero possibili disservizi nella raccolta rifiuti

Leccotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di sciopero con possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti anche tra Lecco e provincia. "In previsione dello sciopero proclamato da alcune Confederazioni sindacali per la giornata di lunedì 22 settembre 2025, si avvisa che potrebbero verificarsi disservizi nelle raccolte dei rifiuti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

