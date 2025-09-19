Giornata della Pace troppe guerre nel mondo mostra-evento con i bimbi e raccolta fondi per Emergency
In occasione della Giornata internazionale della Pace – che, istituita dall’Onu nel 1981, si celebra ogni 21 settembre – Marbreblond Didart Aps, associazione cesenate, lancia il proge1o 'PeaceArtLab' per “invitare, attraverso i suoi linguaggi (quelli didattici-laboratoriali) bambini, famiglie e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: giornata - pace
Giornata di sensibilizzazione della Cgil: "La pace è l'unico futuro possibile per i lavoratori"
Ucraina, Meloni: “Giornata importante, esplorare ogni tipo di soluzione per garantire la pace”
Leone XIV: “Venerdì giornata di digiuno e preghiera per la pace in Ucraina e Terra Santa”
Festa dei Popoli 2025 – Insieme per la Pace Domenica 21 settembre – Parco di Villa Mella, Limbiate Un’intera giornata per celebrare l’incontro tra culture, la bellezza della diversità e il valore della pace. Torna a Limbiate la 12ª edizione della Festa dei Popo Vai su Facebook
21 settembre:Giornata Internazionale della Pace Domenica prossima si celebra la #GiornataInternazionaledellaPace, fondamentale in un mondo segnato dai conflitti. La Chiesa italiana si impegna ogni giorno per costruire la pace e, anche grazie all’#8xm - X Vai su X
Giornata della Pace, troppe guerre nel mondo, mostra-evento con i bimbi e raccolta fondi per Emergency; La lettera pastorale. Il pentagono di Don Erio : Ecco le cinque azioni che portano alla pace; Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2025.
Sassari: “La pace non si calpesta”; l’iniziativa del Comune contro tutte le guerre - Il nostro giornale si fa portavoce di un’importante iniziativa di valenza simbolica e civile: ancora una volta il Comune di Sassari rinnova il suo impegno per la pace, illuminando di blu ... Lo riporta sassarinotizie.com
Testimoni di pace, la voce necessaria delle vittime civili - "Tante persone non sanno che la guerra non finisce con la firma del trattato di pace e la fine dei bombardamenti, ma tanti fenomeni come la mancanza di infrastrutture, di welfare, di un'assistenza soc ... Come scrive ansa.it