Giornata degli internati italiani nei lager | la consegna delle medaglie ai familiari

Ferraratoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prefettura di Ferrara ospiterà, nella mattina di sabato 20 settembre alle 10.30, la cerimonia di consegna delle medaglie d'oro del presidente della Repubblica ai familiari discendenti di concittadini militari e civili deportati nei lager nazisti e costretti al lavoro coatto.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - internati

Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti: le iniziative a Cittanova

Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”

Giornata degli internati italiani nei lager: la consegna delle medaglie ai familiari; Ferruccio l'internato, che in Germania trovò l'amore. 20 settembre, Giornata degli internati militari italiani; Arzignano celebra la 1ª Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani nei lager tedeschi.

giornata internati italiani lagerA San Piero in Bagno la prima Giornata degli internati militari italiani - In Alto Savio si celebra la prima Giornata nazionale degli internati militari italiani, una ricorrenza deliberata dal Parlamento per onorare le centinaia di migliaia di militari italiani (tra i ... Come scrive corrierecesenate.it

giornata internati italiani lagerGiornata degli Internati italiani nei campi di concentramento. Incontro al Quirinale con Mattarella - È il 20 il giorno in cui si celebra la prima giornata dedicata, ma già oggi le associazioni sono ricevuto dal Capo dello Stato ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internati Italiani Lager