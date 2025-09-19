Giornata degli internati italiani nei lager | la consegna delle medaglie ai familiari
La Prefettura di Ferrara ospiterà, nella mattina di sabato 20 settembre alle 10.30, la cerimonia di consegna delle medaglie d'oro del presidente della Repubblica ai familiari discendenti di concittadini militari e civili deportati nei lager nazisti e costretti al lavoro coatto.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti: le iniziative a Cittanova
Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale
“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”
"Con quel No ai fascisti di Salò difesero la dignità e il senso autentico dell'amor di Patria". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, durante la Cerimonia per la Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento.
Liceo don Carlo la Mura 19 settembre 2025, Aula Magna 10.00/ 12.00 ?Giornata degli Internati Italiani nei Campi di Concentramento Tedeschi. I nostri studenti domani incontreranno il Sig. Berardino Giacomaniello, che racconterà le testimonianze racc
