Giornata degli internati italiani nei lager | la consegna delle medaglie ai familiari
La Prefettura di Ferrara ospiterà, nella mattina di sabato 20 settembre alle 10.30, la cerimonia di consegna delle medaglie d'oro del presidente della Repubblica ai familiari discendenti di concittadini militari e civili deportati nei lager nazisti e costretti al lavoro coatto.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti: le iniziative a Cittanova
Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale
“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”
Il 20 settembre si celebra la prima Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento. Le tre associazioni che ne curano la memoria sono state ricevute al Quirinale dal Capo dello Stato Mattarella. #ANSA - X Vai su X
Il cisternese Mario Ciavaglia, 102 anni, da Mattarella per la Giornata degli Internati Per leggere l'articolo clicca su https://latorreoggi.it/mattarella-celebra-mario-ciavaglia-102-anni-e-tutti-gli-internati-italiani/ Vai su Facebook
Brianza, 23 medaglie d'onore agli ex internati nei lager nazisti - Sono quelle ricordate dalla Prefettura di Monza e Brianza nella "Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Se
Ricordo degli Internati, giornata di eventi alla Casa della memoria - In occasione della prima edizione della giornata nazionale dedicata al ricordo degli Imi (Internati Militari Italiani), omaggiata proprio ieri