Giornata degli internati italiani nei lager | la consegna delle medaglie ai familiari

Ferraratoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prefettura di Ferrara ospiterà, nella mattina di sabato 20 settembre alle 10.30, la cerimonia di consegna delle medaglie d'oro del presidente della Repubblica ai familiari discendenti di concittadini militari e civili deportati nei lager nazisti e costretti al lavoro coatto.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - internati

Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti: le iniziative a Cittanova

Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

“20 settembre 2025 , giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”

Rai Cultura per la Giornata degli Internati Italiani; Consegnate le medaglie d'onore ai militari italiani internati nei lager; Giornata degli internati italiani nei lager: la consegna delle medaglie ai familiari.

giornata internati italiani lagerBrianza, 23 medaglie d’onore agli ex internati nei lager nazisti - Sono quelle ricordate dalla Prefettura di Monza e Brianza nella “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Se ... Da mbnews.it

giornata internati italiani lagerRicordo degli Internati, giornata di eventi alla Casa della memoria - In occasione della prima edizione della giornata nazionale dedicata al ricordo degli Imi (Internati Militari Italiani), omaggiata proprio ieri ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internati Italiani Lager