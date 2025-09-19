Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

Il 20 settembre p.v., alle ore 11.30, si svolgerà presso la sede del Palazzo del Governo di Frosinone la cerimonia celebrativa della , istituita con Legge 13 gennaio 2025.Nell’occasione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

"Con quel No ai fascisti di Salò difesero la dignità e il senso autentico dell'amor di Patria". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, durante la Cerimonia per la Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento. #ANSA

Corriere della Sera. . Al Quirinale l'incontro con una delegazione delle Associazioni Anrp, Anei e Aned per la 1^ Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi

Il 20 settembre la Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento - Una data, il 20 settembre 2025, in cui saranno promossi incontri, conferenze, mostre, spettacoli e seminari per ricordare il coraggio, l'impegno, la passione e l'amor ... Lo riporta ansa.it

Giornata degli internati nei campi di concentramento, a Perugia 6 Medaglie d’onore - Sabato 20 settembre alle 10, nel Salone Bruschi della Prefettura di Perugia, il prefetto Francesco Zito consegnerà sei Medaglie d’onore ai familiari di cittadini italiani deportati e internati nei cam ... Da umbria24.it