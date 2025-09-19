giorgia pubblica il video del singolo golpe girato da emanuel lo

Giorgia torna in radio con il singolo Golpe, fuori il video che vede la regia e la presenza come attore di Emanuel Lo. Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, Giorgia torna oggi in radio e in digitale con Golpe, è una ballata pop d’autore i ntensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. Online da oggi anche il videoclip del brano, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce). Il racconto visivo mette in scena un autentico “golpe” sentimentale: una ribellione contro l’amore prestabilito e convenzionale, destinato a diventare abitudine, per lasciare spazio alla forza travolgente dell’amore autentico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

