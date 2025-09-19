Giorgia Meloni la stampa internazionale la consacra leader d’Europa
«Andiamo a vincere, la batteremo»: parola di segretaria del Pd. «Noi non siamo alleati del Pd, ma abbiamo un unico scopo: mandare a casa la Meloni »: firmato, Giuseppe Conte. Ma se fosse, farebbero uno sgarbo all’Europa. Nelle stesse ore i newsmagazine esteri più autorevoli e prevalentemente quelli di orientamento progressista incoronano il presidente del Consiglio come «queen maker» del continente. Lo sanno bene anche il capo dei Cinque stelle ed Elly Schlein. In Europa lei non l’hanno proprio vista: né arrivare, né partire. Pare che alla Borsa di Parigi le azioni della Sanofi stiano per decollare: il Maalox, il più usato tra gli anti-acido gastrico, al Nazzareno va a ruba. 🔗 Leggi su Panorama.it
