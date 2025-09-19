Dopo il grandissimo successo de “La cura per me” e il singolo estivo “L’unica”, Giorgia torna con nuova musica. Quando esce Golpe? Da venerdì 19 settembre 2025 in tutte le radio e piattaforme streaming arriva “ Golpe “, il nuovo singolo che anticipa il prossimo album di inediti. Giorgia fa “Golpe” nel nuovo singolo: il significato. Golpe, il nuovo singolo di Giorgia è un vero e proprio colpo al cuore. La ballad pop, intensa e moderna impreziosita dalla voce della cantante romana è tra le migliori novità musicali del momento. Scritta a più mani da Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, e dalle stessa Giorgia, il singolo è prodotto da Dardust e attenzione non siamo di fronte a “La cura per me 2”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Giorgia in Golpe canta l’amore e il distacco: testo, video e significato del nuovo singolo