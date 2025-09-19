Giorgia chi è lo stilista che la veste a X Factor 2025

Giorgia non è solo una delle voci più potenti e riconoscibili della musica italiana, ma anche un’icona che, negli anni, ha saputo rinnovarsi con grazia ed eleganza. Se sul palco emoziona con le sue canzoni, davanti alle telecamere conquista anche per il suo stile sempre raffinato e mai scontato. Per l’edizione 2025 di X Factor, il programma che torna ogni giovedì sera su Sky e in streaming su NOW, l’artista romana ha scelto di affidarsi a un alleato prezioso: Ermanno Scervino. Lo stilista fiorentino, da sempre sinonimo di femminilità sofisticata e sartorialità italiana, ha realizzato una serie di look esclusivi che Giorgia indosserà durante la conduzione dello show, trasformando ogni puntata in un vero spettacolo di moda e personalità. 🔗 Leggi su Dilei.it

