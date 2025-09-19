Gioielleria svaligiata in 3 minuti in azione banda col flessibile | blitz ai Portali

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 19 settembre 2025 – Sono entrati dall’uscita d’emergenza della galleria durante la notte. L’allarme è scattato subito ma, con tutta probabilità, lo avevano ‘calcolato’. In meno di tre minuti hanno tagliato la serranda con i flessibili e sono spariti con migliaia di euro in gioielli. Ancora una volta il centro commerciale ’I Portali’ è stato preso di mira mercoledì notte da una banda di esperti professionisti. Questa volta, però, i malviventi sono andati a colpo ‘sicuro’ puntando direttamente la gioielleria ‘Bluespirit’ poi la fuga. L’inventario è ancora in corso da parte dei responsabili per capire l’esatto importo del bottino (tra i 10 e i 20mila euro) trafugato dalle vetrine del negozio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

