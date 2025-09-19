Ginosa | stasera Frankie hi-nrg mc e Donato Stolfi live Voce e batteria

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ginosa: La definizione più drastica e brutale di rap è “parlare ritmato”. Partendo da questo assunto, il drastico rapper Frankie hi-nrg mc e il brutale batterista Donato Stolfi si incontrano, per rendere plasticamente la definizione. Nasce così Voce e Batteria, la sintesi estrema per uno show vitale e vitalizzante, in cui il repertorio di Frankie si veste di puro ritmo, superando l’idea di concerto e diventando spettacolo e performance. Uno spettacolo intenso e vibrante, completamente live, totalmente rap. Potere alla parola, potere al rumore. Il format “Voce e Batteria” è caratterizzato da un’esibizione minimalista e asciutta, che riduce il rap alla sua essenza: la voce e una base ritmica serrata creata dalla sola batteria, con l’uso di suoni sia acustici che elettronici, per creare un’esperienza essenziale, potente e vibrante, come ha spiegato lo stesso Frankie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it