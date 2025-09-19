Gino Cecchettin | Giustizia riparativa per Turetta? Troppo tardi per l' Appello e poi non ha mai chiesto scusa

"Io credo nella giustizia riparativa e lo dico da cittadino, a prescindere da quello che mi è successo", a parlare è Gino Cecchettin. Il padre di Giulia, uccisa dall'ex Filippo Turetta l'11 novembre 2023 a Fossò (Venezia), è stato intervistato da Dentro la notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Today.it

