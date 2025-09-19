Gino Cecchettin al Festival di Open | Filippo Turetta? Dovrebbe farsi studiare per capire come disinnescare quella violenza – Il video

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il mio impegno è iniziato fin da quando ho avuto la certezza che non avrei più rivisto Giulia. Mi sono detto: non voglio che ci siano altri genitori che vivano quello che ho vissuto io». Così Gino Cecchettin, presidente e fondatore della Fondazione Giulia Cecchettin, ha aperto il suo intervento al Festival di Open a Parma, intervistato in piazza Garibaldi dalla vicedirettrice di Open Serena Danna. Cecchettin ha raccontato il proprio percorso personale di fronte al dolore, trasformato in impegno civile. «È un percorso di convivenza con le donne – ha spiegato – dove scopri che il modello con cui sei cresciuto è zoppo. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gino - cecchettin

Il rap irriverente di Tony Effe e la lezione di Gino Cecchettin

Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin: “La rabbia non porta a nulla”

Giulia Cecchettin, la frase spiazzante del padre Gino su Turetta: “Se lo avesse fatto…”

Gino Cecchettin al Festival di : «Filippo Turetta? Dovrebbe farsi studiare per capire come disinnescare quella violenza» - Il video; cultura; Gino Cecchettin, la reazione al pestaggio di Filippo Turetta in carcere: «Perché non mi fa sentire felice.

gino cecchettin festival openGino Cecchettin al Festival di Open: «Filippo Turetta? Dovrebbe farsi studiare per capire come disinnescare quella violenza» – Il video - Il presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, istituita in memoria della figlia vittima di femminicidio, sul palco di Parma: «Il mio impegno è nato dal momento in cui ho avuto la certezza che non ... msn.com scrive

Festival di Open, si parte. Da Sala a Pizzaballa, da Schlein a Fitto, ecco gli ospiti e il programma di venerdì 19 settembre - Si apre oggi a Parma la terza edizione della nostra kermesse. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gino Cecchettin Festival Open