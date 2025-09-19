Gino Cecchettin al Festival di Open | Filippo Turetta? Dovrebbe farsi studiare per capire come disinnescare quella violenza – Il video
«Il mio impegno è iniziato fin da quando ho avuto la certezza che non avrei più rivisto Giulia. Mi sono detto: non voglio che ci siano altri genitori che vivano quello che ho vissuto io». Così Gino Cecchettin, presidente e fondatore della Fondazione Giulia Cecchettin, ha aperto il suo intervento al Festival di Open a Parma, intervistato in piazza Garibaldi dalla vicedirettrice di Open Serena Danna. Cecchettin ha raccontato il proprio percorso personale di fronte al dolore, trasformato in impegno civile. «È un percorso di convivenza con le donne – ha spiegato – dove scopri che il modello con cui sei cresciuto è zoppo. 🔗 Leggi su Open.online
