Ginnastica artistica Grasso brilla nella tappa parigina della World Cup L’atleta riminese conquista la medaglia d’oro
È oro a Parigi per Thomas Grasso, che nella tappa di World Cup di Ginnastica artistica nella capitale francese fa meglio di tutti e conquista la medaglia più preziosa nel volteggio. Per il riminese classe 2000 un risultato eccellente, che è valso il primo oro di giornata per l’Italia alla Bercy Arena. Grasso ha mantenuto la leadership, conquistata già in qualifica, grazie a due salti solidi e tecnicamente complessi. Il primo, uno Yurchenko con triplo avvitamento (5.200 di difficoltà e 9.100 di esecuzione), gli è valso un 14.300; il secondo, un Kasamatsu triplo (5.200 – 8.633 con -0.10 di penalità), ha portato il totale a una media di 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ginnastica - artistica
Ginnastica artistica, Treviolo sul gradino più alto del podio a Rimini. Ori anche per Testa e Nicoli
Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per le Universiadi. C’è Mandriota
Universiadi, la delegazione Italiana di ginnastica Ritmica e Artistica a Rhine-Ruhr
Ginnastica Artistica Barca - facebook.com Vai su Facebook
A partire dal 10 settembre: Ogni mercoledì e venerdì (pomeriggio) Per maggiori informazioni contattare 338 4000378 . #tiberfitness #fitness #ginnasticaartistica #palestra #ginnastica #allenamento #castiglioneintev - X Vai su X
Ginnica '96 brilla nella seconda prova del Campionato di Serie C Gold; Le quattro formazioni della ginnastica artistica maschile brillano a Mortara; Grasso fa tappa a Parigi con le Olimpiadi nel mirino.
Ginnastica artistica. Grasso brilla nella tappa parigina della World Cup. L’atleta riminese conquista la medaglia d’oro - È oro a Parigi per Thomas Grasso, che nella tappa di World Cup di Ginnastica artistica nella capitale francese ... Lo riporta sport.quotidiano.net
Ginnastica artistica, Macchini e Grasso vincono in World Challenge Cup. Melnikova è tornata! - L'Italia ha brillato nell'ultima tappa della World Challenge Cup 2025 di ginnastica artistica, il secondo circuito internazionale itinerante per ... Come scrive oasport.it