È oro a Parigi per Thomas Grasso, che nella tappa di World Cup di Ginnastica artistica nella capitale francese fa meglio di tutti e conquista la medaglia più preziosa nel volteggio. Per il riminese classe 2000 un risultato eccellente, che è valso il primo oro di giornata per l’Italia alla Bercy Arena. Grasso ha mantenuto la leadership, conquistata già in qualifica, grazie a due salti solidi e tecnicamente complessi. Il primo, uno Yurchenko con triplo avvitamento (5.200 di difficoltà e 9.100 di esecuzione), gli è valso un 14.300; il secondo, un Kasamatsu triplo (5.200 – 8.633 con -0.10 di penalità), ha portato il totale a una media di 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica artistica. Grasso brilla nella tappa parigina della World Cup. L’atleta riminese conquista la medaglia d’oro