Giffoni Innovation Hub | al via la prima edizione di Calascio Innovation Playground
Calascio, borgo tra i più iconici d’Italia, diventa per cinque giorni il cuore pulsante di unnuovo paradigma: l’innovazione che nasce dai territori, si nutre di relazioni e si espandecome una metropoli diffusa. Con il festival Calascio Innovation Playground, dal 1° al 5ottobre, il paese abruzzese. 🔗 Leggi su Today.it
Con il cuore, ancora alla #mostradelcinemadivenezia e alla festa per i 20 anni di attività della Film Commission Regione Campania Un ringraziamento a Giffoni Innovation Hub e a tutti gli ospiti intervenuti!
Giffoni Innovation Hub: al via la prima edizione di Calascio Innovation Playground; Alla Mostra del Cinema di Venezia anche La Villa powered by Giffoni Innovation Hub, uno spazio dedicato ai giovani talenti; Fondazione Terna Energia in collaborazione con Innovation Hub presentano il progetto “Energia: futuro semplice! Con i vostri figli, verso il fondo di domani”.
Giffoni Innovation Hub ed Erion WEEE lanciano "RAEE4Comics": il concorso di scrittura del fumetto per sensibilizzare la GenZ sul riciclo dei RAEE - L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per giovani con la passione per la graphic novel di trasformare storie sul riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) in ... Segnala adnkronos.com
Giffoni: via a selezione giovani per team digitale e ambiente - Giffoni Innovation Hub (Gih) lancia la call per creare la squadra di giovani talenti dell'innovazione che parteciperanno alla 52/a edizione del Giffoni Film Festival, dal 21 al 30 luglio. ansa.it scrive