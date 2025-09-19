Giarre arrestato 45enne | nascondeva quasi un chilo di cocaina in una lavatrice

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’arresto dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Giarre, supportati dal Nucleo Operativo della Compagnia, hanno arrestato un uomo di 45 anni residente a Giarre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sulla base di indizi da verificare in sede giudiziaria. Perquisizione e ritrovamenti. Grazie a attività investigative mirate e conoscenza del territorio, i militari hanno individuato un presunto deposito di droga nell’abitazione del sospettato. La perquisizione ha permesso di scoprire la sostanza nascosta in diversi ambienti: Frigorifero e credenza del soggiorno: dosi già confezionate di hashish e marijuana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

