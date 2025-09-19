"Con i giardini Diaz chiusi il nostro fatturato è sceso del 30-40%, ho chiesto al Comune una riduzione dell’affitto e non mi è stata accordata. Mi avevano detto, a inizio cantiere, che i lavori sarebbero stati terminati a maggio, ma ancora niente. E siamo a metà settembre". Mauro Piercamilli, titolare de La Rotonda, il bar di fronte ai giardini Diaz, racconta che "ho una grande cultura del lavoro, ma andare avanti è così è dura. Da quando è partito il cantiere nel parco le nostre perdite sono state importanti, e la domenica quest’estate ho tenuto il bar chiuso, aprire non era conveniente". Piercamilli, appignanese, gestisce il locale da più di quattro anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giardini, lavori senza fine: "Incassi calati del 40%"