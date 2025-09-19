Gianluca Grignani pronto a citare Laura Pausini | Stravolto il senso della mia canzone

Prosegue la querelle tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, dopo che la cantante ha pubblicato lo scorso 12 settembre una cover del brano La mia storia tra le dita. L’uscita del pezzo, incluso nel nuovo album della Pausini Io canto 2, ha immediatamente scatenato polemiche. L’accusa: "Stravolto il senso del brano". Grignani, autore della canzone insieme a Massimo Luca, ha annunciato tramite una nota ufficiale di essere pronto a intraprendere azioni legali. " Viste le reazioni del pubblico manifestate attraverso i social all'uscita della cover 'La mia storia tra le dita' di Laura Pausini lo scorso 12 settembre – si legge nel comunicato – gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all’avv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

