Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini | la disputa su La mia storia tra le dita finisce in sede civile

Comingsoon.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mia storia tra le ditafinisce in tribunale: Grignani contro Pausini per violazione del diritto d’autore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

gianluca grignani porta in tribunale laura pausini la disputa su la mia storia tra le dita finisce in sede civile

© Comingsoon.it - Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: la disputa su “La mia storia tra le dita” finisce in sede civile

In questa notizia si parla di: gianluca - grignani

Dopo le polemiche con Laura Pausini, Gianluca Grignani canterà una nuova versione di La mia storia tra le dita con Matteo Bocelli

Laura Pausini annuncia la cover di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani

Gianluca Grignani contro Laura Pausini: “La mia storia tra le dita è un mio brano” e lei: “Sapevi che lo avrei cantato”

Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: cos'è successo; Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: la disputa su “La mia storia tra le dita” finisce in sede civile; Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini per La mia storia tra le dita.

gianluca grignani porta tribunaleGianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: la disputa su “La mia storia tra le dita” finisce in sede civile - Una delle canzoni simbolo degli anni Novanta, “ La mia storia tra le dita ”, torna oggi al centro delle cronache non per motivi musicali, ma legali. comingsoon.it scrive

Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: cos'è successo - Al centro della contesa il brano del cantante "La mia storia tra le dita" reinterpretato dalla collega: il retroscena di Gabriele Parpiglia ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Gianluca Grignani Porta Tribunale