Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini | cos' è successo

Today.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini per 'La mia storia tra le dita': il retroscena sulla contesa sorta qualche settimana fa tra i due cantanti e proseguita con dichiarazioni a distanza è di Gabriele Parpiglia che, nella sua newletter, ripercorre la questione sul brano scritto e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gianluca - grignani

Dopo le polemiche con Laura Pausini, Gianluca Grignani canterà una nuova versione di La mia storia tra le dita con Matteo Bocelli

Laura Pausini annuncia la cover di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani

Gianluca Grignani contro Laura Pausini: “La mia storia tra le dita è un mio brano” e lei: “Sapevi che lo avrei cantato”

Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: cos'è successo; Gianluca Grignani, a processo il 16 settembre.

Cerca Video su questo argomento: Gianluca Grignani Porta Tribunale